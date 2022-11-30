РФ перебросила в Энгельс дополнительные самолеты: Игнат оценил вероятность новых ракетных ударов

Ноябрь, 30 в 9:21

На аэродром Энгельс в Саратовской области Россия перебросила дополнительные бомбардировщики, что может свидетельствовать о подготовке нового удара по Украине, в частности, о расширении направлений этих ударов.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

– Ситуация с ожиданием новых ракетных ударов не изменилась, потому что намерения врага тоже неизменны. Появились дополнительные самолеты на аэродроме Энгельс. Это свидетельствует о том, что, возможно, происходит какая-то ротация, возможно, хотят увеличить направления ударов. Здесь нужно выходить даже больше не от самолетов, а тех ракет, которые мы каждый день считаем – сколько осталось, – подчеркнул он.

По его словам, ракет, которые могут запускать стратегические бомбардировщики, не так уж и много.

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Игнат напомнил об инфографике от Минобороны – это Калибры, Х-101, Х-555 и Искандеры.

– Теоретически, если брать высокоточные ракеты, таких ударов может быть еще три-четыре, – добавил военный.

Во вторник, 29 ноября, РФ поднимала свои боевые самолеты, однако очередной ракетный удар по территории Украины не нанесла.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что таким образом противник мог разведывать позиции украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) или просто проводил тренировочные полеты.