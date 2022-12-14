Декабрь, 14 в 19:29

На российском интернет-сервисе для размещения объявлений Авито начали продавать паспорта граждан Украины. Продавцы обещают, что украинский паспорт позволит россиянам пересечь границу со странами Европы.

Об этом сообщают российские СМИ.

“Серийный номер на документе, который продавцы отправляют покупателям в качестве подтверждения, принадлежит Луганской области”, — говорится в сообщении.

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Анонимные продавцы утверждают, что спрос невелик, но он есть. Данная услуга стоит 80 тысяч рублей (24 тысячи гривен).

“Скорее всего, бланки и оборудование оформления биометрических паспортов были украдены из Херсонской области. Но украинское правительство зафиксировало номера потерянных бланков для паспортов и передало их европейским правительствам, поэтому эти паспорта не будут работать”, — сказал источник одному из росСМИ в администрации Херсонской области.

Россиздания, ссылаясь на слова украинского военного эксперта Романа Свитана, указывают, что пророссийские коллаборанты украли много документов. Украинские власти уже передали номера украденных бланков паспортов в страны Евросоюза, за ними невозможно будет въехать в Европу.

“Возможно, по этим паспортам можно будет въехать в Грузию или азиатские страны, но в Европе и Украине эти серийные номера уже обозначены красным”, — сказал эксперт.

Сейчас объявлений о продаже украинских паспортов на сайте нет.

Официального подтверждения этих данных нет, украинские власти пока не комментировали ситуацию.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие страны начали ограничивать въезд россиян на свою территорию.

31 августа ЕС прекратил действие соглашения с Россией, облегчающее выдачу шенгенских виз россиянам.

С 12 сентября упрощенный визовый режим Евросоюза с Россией не работает.

Кроме того, с сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Источник: Медуза