Сентябрь, 19 в 8:17

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для граждан России с туристическими визами. Запрет касается и шенгенских виз, выданных третьими государствами.

Об этом заявили премьер-министры из четырех стран.

– Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что российские туристы, прибывающие через Эстонию в ЕС, не тянут за собой риск безопасности, — отметили они.

По их словам, поездки в Европейский союз — это привилегия, которая не относится к числу прав человека.

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– Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем ЕС, – говорится в заявлении.

В то же время, ограничения на пересечение границы распространяются не на всех граждан РФ. Исключения могут быть для россиян, желающих посетить членов семьи или человека, живущего в Шенгенской зоне, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей.

Также пересечь границу могут дипломаты, граждане России, которым выдана краткосрочная виза и зарегистрирована для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Также будут пускать людей из соображений гуманитарного характера, в частности диссидентов.

Теперь россияне смогут посещать Европу только через Финляндию, которая отказалась поддерживать в этом решении страны Балтии и Польшу.

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Напомним, что в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить гражданам России въезд в свои страны.

Российские туристы больше не смогут попасть на территорию Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландов.Финляндия сократила количество выдаваемых виз на 90%.