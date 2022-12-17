Декабрь, 17 в 6:42

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Минск 19 декабря, вероятно, будет оказывать давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок относительно интеграции двух стран.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

На сайте Кремля сообщается, что Лукашенко и Путин обсудят вопросы российско-белорусской интеграции, неуказанные военно-политические вопросы и реализацию программ Союзного государства.

Сейчас смотрят

Союзное государство — это соглашение от 1997 года для создания федеративной интеграции России и Беларуси в рамках совместной структуры. Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью.

Аналитики ISW считают, что Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования Путина.

По словам Лукашенко, Беларусью никто, кроме нее, не управляет, и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но связи двух стран всегда должны исходить из того, что Беларусь — суверенное и независимое государство.

Пока неясно, удастся ли Путину добиться желаемых уступок от Лукашенко.

Самопровозглашенный белорусский президент до сих пор сопротивлялся усилиям России по интеграции и отказывался задействовать белорусские вооруженные силы для войны в Украине.

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, состоится рабочая поездка президента Путина в Беларусь. Российского диктатора пригласил самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.