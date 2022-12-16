Декабрь, 16 в 14:01

В понедельник, 19 декабря, состоится рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Беларусь.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что российского диктатора пригласил самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

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В Кремле рассказали, что стороны планируют обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусского стратегического партнерства.

А еще Путин и Лукашенко поговорят о взаимодействии в рамках Союзного государства, а также обсудят актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Напомним, что 13 декабря Лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности армии Беларуси. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что белорусские войска вряд ли будут сейчас атаковать Украину.

В разведке Минобороны Великобритании также считаю, что белорусские и российские подразделения, проводящие учения на территории Беларуси, вряд ли способны на новое наступление на север Украины.