Путин 19 декабря поедет в Беларусь на встречу с Лукашенко
В понедельник, 19 декабря, состоится рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Беларусь.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что российского диктатора пригласил самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
В Кремле рассказали, что стороны планируют обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусского стратегического партнерства.
А еще Путин и Лукашенко поговорят о взаимодействии в рамках Союзного государства, а также обсудят актуальные темы международной и региональной повестки дня.
Напомним, что 13 декабря Лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности армии Беларуси. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что белорусские войска вряд ли будут сейчас атаковать Украину.
В разведке Минобороны Великобритании также считаю, что белорусские и российские подразделения, проводящие учения на территории Беларуси, вряд ли способны на новое наступление на север Украины.