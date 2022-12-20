Ракетные комплексы Искандер стали на боевое дежурство в Беларуси — Лукашенко

Декабрь, 20 в 0:37

Беларусь поставила на боевое дежурство системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы Искандер, которые передала Россия.

Об этом на конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН.

— Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы (Владимир Путин — ред.) передали Беларуси и комплекс Искандер, который вы также передали нам, – заявил Лукашенко.

Вероятно, именно с Искандеров враг нанес удары по украинским аэродромам в самом начале вторжения 24 февраля 2022 года, и атаковали аэропорт в Житомире 27 февраля 2022 года.

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Еще Путин заявил, что белорусские военные летчики пройдут учения для управления самолетами со специальной боевой частью. Вероятно, с ядерными боеголовками. По словам Лукашенко, такие самолеты уже есть в Беларуси.

По словам российского диктатора, текущее военное сотрудничество РФ и РБ будет усиливаться — совместные учения, военная промышленность, единая система ПВО и тому подобное.

Напоминаем, ОТРК Искандер – это семейство комплексов: Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Э. Они являются разработкой Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломна Московской области.

Среди главных целей Искандеров — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов на дальности до 500 км. Кроме фугасных и кассетных боеприпасов, Искандеры могут нести ядерный боезаряд мощностью до 50 килотонн.

С-400 – зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых.