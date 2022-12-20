Впервые за три года. Зачем Путин посетил Беларусь после “паузы” и что это значит для Украины

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19 декабря в Минске состоялась публичная часть встречи президента России Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко. Ключевые тезисы и что это значит для Украины, а также какой месседж транслирует миру — в материале Фактов ICTV.

Что обсуждали: версии сторон

Путин прилетел в Беларусь впервые за три года. Ранее российский диктатор принимал Лукашенко у себя. Как известно, президент Беларуси побывал в РФ семь раз за 2022 год. Поэтому неудивительно, что эта встреча вызывает беспокойство со стороны Украины и мира.

Содержание переговоров пресс-службы Путина и Лукашенко анонсировали общими фразами: безопасность, интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, сотрудничество в энергетической сфере, импортозамещение.

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Лидер белорусского режима начал приветственную речь со слов о том, что решение о более тесной интеграции России и Беларуси “демонстрируют всему миру”, и подчеркнул, что “только совместно можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции”.

По его словам, основным приоритетом встречи является решение экономических вопросов, а также обсуждение вопросов обороны и безопасности. Кроме того, Лукашенко выразил надежду, что Европа “прислушивается к голосу разума”.

— Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что вскоре там прислушаются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства, — добавил он.

Сам Путин подчеркнул, что Беларусь является союзником во всех смыслах этого слова, и добавил, что:

доволен тем, как выстраиваются отношения с Беларусью;

готов дальше развивать атомные проекты в Беларуси;

есть планы сотрудничества в космосе.

Однако в Офисе президента Украины и командовании ВСУ считают, что эти темы только ширма, а главная цель приезда Путина в Минск — склонить Лукашенко к участию Беларуси в войне против Украины.

— Во время этой встречи будет отрабатываться дальнейшая агрессия против Украины и более широкое вовлечение Вооруженных сил Беларуси в операцию против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше, — заявил накануне визита Путина в Беларусь командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Такое же предположение высказывал и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Повестка дня абсолютно банальная: максимальная поддержка Беларусью наступления в любом виде. Это могут быть и информационные кампании, и тренировочные мероприятия, или даже сухопутное вторжение, — считает он.

В частности, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация в Беларуси.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков называл сообщения о том, что Путин едет в Минск склонять Беларусь к военным действиям в Украине, “глупыми и безосновательными”.

По его словам, Путин хочет обсудить с Лукашенко некоторые “военные вопросы”, касающиеся “целей и задач союзной группировки войск”, однако о привлечении Беларуси для ее непосредственного участия в войне якобы речи не идет.

Цветы, объятия, каравай. Как Лукашенко Путину угождал

Лукашенко с почестями встретил российскую делегацию в аэропорту Минска. Там Путина даже ждала красная дорожка.

Выходя из самолета, президент РФ совершал странные движения – будто передавал воздушные поцелуи тем, кто его встречал.

Путин попробовал каравай и получил в подарок букет цветов. Впоследствии российский диктатор бросился обнимать Лукашенко.

Примечательно, что на встречу во Дворец независимости два диктатора поехали на одном авто.

Главные месседжи по состоянию на сейчас

Итак, что транслирует эта встреча:

Беларусь и Россия – союзники “в прямом смысле этого слова”;

РФ готова и дальше развивать атомные проекты в Беларуси, готовить кадры, инвестировать в “науку”;

укрепление российско-белорусских связей – это ответ на происходящие в мире изменения;

Беларусь и РФ усиливают экономическое сотрудничество, чтобы решить экономические вопросы;

вопросы обороны и безопасности – остаются приоритетными.

Иными словами: “сверхдержава” Россия уже открыто умоляет о помощи.

Основная цель – наступление?

Факты ICTV задали этот вопрос политологу Игорю Рейтеровичу.

— Безусловно, военная тема является ключевой на этой встрече. То, что мы видели публичную картинку – это отдельная история. Вряд ли Лукашенко и Путин на камеру говорили бы о том, как они обсуждали возможность привлечения белорусской армии к войне против Украины или усиление передачи всего военного имущества и запасов, имеющихся в Беларуси, России, — говорит эксперт.

По его мнению, уже в ближайшую неделю Украина через косвенные признаки увидит, поддался ли Лукашенко уговорам Путина.

— Если в ближайшую неделю мы увидим усиление движения россиян в Беларусь или какие-то изменения в совместном руководстве войсками, которые стоят на территории Беларуси. Увидим передвижение ближе к границе или какие-то заявления, свидетельствующие о том, что это сотрудничество усилилось, значит, к какой-то договоренности они пришли, и Беларусь еще больше, так или иначе, будут втягивать в войну против Украины. Если этого не будет, а мы увидим вывоз из Беларуси военной техники, снарядов в Россию, значит, Лукашенко последнего приказа не отдал и продолжает “петлять”, — говорит Рейтерович.

Также он считает, что угроза нападения не снизилась, а остается на достаточно высоком уровне. Ключевой вопрос – это будет нападение только россиян, или Беларусь будет напрямую втянута в войну. Он не исключает, что произойти это может в следующем году, когда РФ накопит достаточное количество войск.

— Но у них достаточно высокие логистические возможности, и они научились достаточно быстро перекидывать войска в РФ и Беларусь. Поэтому они это могут сделать и под Новый год, ведь Путин очень любит символические даты. К концу года такая дата будет — 100-летие образования Советского Союза, — говорит эксперт.

Политолог Николай Давидюк в эфире Єдиних новин заверил, что Путин во время визита явно попытается заставить Лукашенко пойти на Украину, “где он сломает шею, ноги и руки”.

– Путин явно будет пытаться заставить Лукашенко атаковать Украину с севера страны – через Волынскую, Ровенскую, Киевскую области. Их цель будет – захватить нашу атомную станцию и двигаться вниз к Приднестровью, – заявил он.

Со своей стороны Михаил Подоляк в эфире Єдиних новин выразил мнение, что вопрос состоит лишь в том, дожмет ли российский диктатор Лукашенко и согласится ли тот на еще меньшую самостоятельность.

— Вопрос в том, дожмут ли его (Лукашенко, — Ред.), или нет? Потому что РФ взяла под тотальный контроль вооруженные силы Беларуси. Они назвали эту союзную группировку русско-белорусской и насыщают Беларусь мобилизованными РФ. Контролируют силовые вертикали – комитет государственной безопасности и других силовиков. И таким образом, маневров у Лукашенко почти нет, — отметил он.

Глава кабинета представителей оппозиционерки Светланы Тихановской Валерий Ковалевский отметил в эфире Єдиних новин, что ключ к пониманию цели встречи состоит в том, что Путин сам приехал в Беларусь, чего не делал уже три года.

– Очень важно, что Путин сам приехал в Минск, чего не было уже три года. Я так думаю, что это сделано для того, чтобы подчеркнуть, что Лукашенко является субъектом международных отношений, что это встреча равноправных деятелей. Первая цель, которую ставят перед собой Лукашенко и Путин, – это достичь договоренностей по втягиванию Беларуси еще больше в эту войну, — объясняет Ковалевский.

По его мнению, это может быть осуществлено через российские войска, которые зайдут в Украину, а Беларусь будет обеспечивать тыл. Не исключает он и вариант захода белорусских сил в Украину.

– Может быть и такое, что будет концентрация белорусских войск на границе с Украиной. И ВСУ уже предупредили, если они будут такое видеть, то могут нанести превентивный удар. Это также может привести к началу горячей стадии конфликта, — говорит он.

Ковалевский также считает, что это может означать углубление интеграционных процессов — “поглощение Беларуси Россией”.

— Все процессы руководятся Кремлем, это фактически обновление СССР 2.0, — констатирует Ковалевский.

Что говорят западные аналитики?

Со своей стороны, аналитики ISW оценили вероятные угрозы для Украины. По их мнению, эта встреча свидетельствует о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны, и может предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы.

В то же время, специалисты убеждены, что армия России, даже усиленная белорусскими вооруженными силами, не способна подготовить и провести эффективные широкомасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

Аналитики не исключают, что при всех проблемах, Путин может попытаться приказать возобновить широкомасштабные наступательные операции позже этой зимой.

Однако в ISW продолжают придерживаться мнения, что Лукашенко вряд ли привлечет белорусскую армию, которую также придется перевооружить, к вторжению в Украину.

Фото: president.gov.by