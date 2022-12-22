Реактивные снаряды и ракеты: КНДР поставила ЧВК Вагнер партию оружия

Декабрь, 22 в 19:23

Частная российская военная компания Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова американского высокопоставленного чиновника.

— Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании Вагнера, оплатившей оборудование. В прошлом месяце КНДР поставила реактивные снаряды и ракеты в Россию для использования ЧВК Вагнер, – рассказал чиновник на условиях анонимности.

По оценкам США, основанным на данных разведки, поставленное со стороны КНДР оружие не изменит динамику боевых действий в Украине.

Однако, по словам чиновника, Вашингтон обеспокоен, что “Северная Корея планирует поставить больше военного вооружения ЧВК Вагнер.

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В США считают, что поставки оружия Северной Кореей являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

Чиновник также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин все чаще обращается за услугами ЧВК Вагнер, принадлежащей его союзнику Евгению Пригожину.

В среду администрация Байдена ввела новые ограничения на экспорт технологий для ЧВК Вагнер. По словам чиновника, в ближайшие недели против ЧВК Вагнер в разных странах мира введут новые санкции.

Чиновник также рассказал, что Пригожин тратит более $100 млн ежемесячно на финансирование операций ЧВК Вагнер в Украине, но столкнулся с проблемами вербовки россиян как наемников.

По оценкам США, в Украине воюет 50 тыс. наемников ЧВК Вагнер, включая 10 тыс. контрактников и 40 тыс. заключенных, завербованных в российских тюрьмах.

По словам чиновника, американская разведка считает, что ЧВК Вагнер играет важную роль в битве за украинский город Бахмут и понес там значительные потери, причем за последние недели было убито около 1 тыс. вагнеровцев, большинство из которых — завербованные зеки.

В начале ноября США обвинили Северную Корею в тайных поставках российской армии артиллерийских снарядов для войны в Украине. Чиновники США считают, что тайные поставки из КНДР, а также беспилотников из Ирана являются еще одним свидетельством того, что за восемь месяцев войны артиллерийские арсеналы значительно снизились.