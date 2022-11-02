Ноябрь, 02 в 17:54

США обвиняют Северную Корею в тайных поставках российской армии артиллерийских снарядов для войны в Украине.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Официальные лица США считают, что тайные поставки из Северной Кореи, а также беспилотников из Ирана являются еще одним свидетельством того, что за восемь месяцев войны артиллерийские арсеналы в РФ значительно сократились.

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По данным американской разведки, Северная Корея пытается скрыть поставки в Россию боеприпасов, создав впечатление, что снаряды едут в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

— В сентябре Корейская Народно-Демократическая Республика публично отрицала, что намеревалась поставлять боеприпасы России. Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно снабжает войну России в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов. При этом скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока или Северную Африку, — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Официальные лица не предоставили доказательств того, что КНДР тайно снабжает РФ, а в рассекреченных разведданных нет информации о том, сколько вооружения поставляется, и как за него Кремль будет платить.

— Мы будем продолжать следить за тем, будут ли получены эти поставки, — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что Россия продолжает обращаться к таким странам, как Северная Корея и Иран, на фоне нехватки вооружения и эффективности международных санкций.

Ранее в Пентагоне заявили, что Владимир Путин полагается на Иран в поставках оружия для войны – а это признак его изоляции.