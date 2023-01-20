Росатом помогает поставлять сырье и электронику российскому ВПК и армии — WP

Январь, 20 в 21:48

Российский государственный ядерно-энергетический конгломерат Росатом работает над снабжением российской оружейной промышленности компонентами, технологиями и сырьем для ракетного топлива. Об этом говорится в расследовании The Washington Post.

Отмечается, что подобные действия могут ужесточить призывы к введению санкций против компании Росатом.

В письме руководителя департамента Росатома, датированном октябрем 2022 года, которое получила украинская разведка, говорится о недавней встрече с Минобороны и представителями ВПК России.

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В нем отмечается, что Росатом предлагает предоставить товары находящимся под санкциями российским воинским частям и российским производителям оружия.

Среди производителей оружия – производитель ракетных комплексов Алмаз-Антей и НПК Техмаш, производящий неуправляемые бомбы и системы залпового огня, производитель ракет Искандер и реактивных систем залпового огня Ураган.

Среди материалов, которые дочерние компании Росатома предлагали предоставить российской оборонной промышленности, как свидетельствуют документы The WP, есть оксид алюминия – важный компонент для ракетного топлива; литий-ионные батареи для питания танков, систем противоракетной обороны и других вооружений; технологии 3D-печати; химические соединения, используемые в авиа- и ракетостроении.

Росатом долгое время представил себя как гражданская организация, эксплуатирующая атомные электростанции в коммерческих партнерствах по всему миру, несмотря на свою роль в разработке ядерного оружия для России.

— Но война России против Украины показывает, насколько тесно эта компания, в состав правления которой входят нынешние и бывшие чиновники российских служб безопасности, связана с ее военно-промышленным комплексом — и даже с российскими военными операциями в Украине, — пишет WP.

Росатом в ответ на запрос о комментарии WP заявил, что “все утверждения в запросе абсолютно не соответствуют действительности”.

До сих пор Росатом избегал санкций Запада – отчасти из-за беспокойства потенциальными экономическими последствиями из-за влияния на ядерную энергетику. Среди прочего в странах ЕС работают 18 атомных электростанций российского производства. Росатом контролирует около 30% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка реакторного топлива.

Кроме того, Росатом обеспечивает значительную часть доходов бюджета России. По словам главы ОП Андрея Ермака, портфель зарубежных заказов корпорации достигает $200 млрд.

Украина, а также некоторые страны ЕС не первый месяц призывают к введению санкций против ядерного сектора России, в частности, Росатома, указывая на его причастность к оккупации Запорожской атомной электростанции.

В начале сентября 2022 стало известно, что Украина ввела санкции против Росатома. В списке оказались более 700 физических и юридических лиц, связанных с ней.