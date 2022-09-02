Украина вводит санкции против корпорации Росатом

Сентябрь, 02 в 18:23

Минэнергетики сообщает, что Кабмин согласовал введение санкций против российской госкорпорации Росатом. Уточняется, что в списке оказалось более 700 физических и юридических лиц, которые с ней связаны.

Соответствующее заявление 2 сентября опубликовали на сайте министерства.

– Сегодня он (Росатом. – Ред.) уже подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку, – отметил министр Герман Галущенко.

Полный список санкций должны опубликовать немного позже.

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Эти ограничения связаны с попыткой корпорации украсть у Украины Запорожскую АЭС.

Отметим, что государственная корпорация Росатом является одним из ключевых субъектов российской экономики и рычагом влияния и давления в вопросах внешней политики государства-агрессора.