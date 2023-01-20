Январь, 20 в 10:01

Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин, очевидно, стремится извлечь максимальную коммерческую выгоду от своей ЧВК и еще больше ее легитимизировать.

Так в разведке Минобороны Великобритании отреагировали на появление данных о ЧВК Вагнера в Едином государственном реестре РФ.

Как установили британские разведчики, подставную военизированную группу Вагнера официально зарегистрировали как юридическое лицо еще 27 декабря 2022 года.

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Согласно данным, содержащимся в ЕГР РФ, группа заявила, что ее основной деятельностью является консультирование по вопросам управления, не упомянув ничего “о боевых заслугах”.

– Пока не ясно, каким образом организация Центр ЧВК Вагнера будет управлять военизированной деятельностью, – отмечают в британском оборонном ведомстве.

К слову, частные военные компании до сих пор незаконны в России, несмотря на длительную дискуссию относительно реформирования законодательства.

– Поэтому регистрация ЧВК Вагнера является продолжением чрезвычайно быстрого развития традиционно непрозрачного публичного профиля группы, – констатируют в разведке Минобороны Великобритании.

Ведь только в сентябре 2022 года Пригожин признался в основании Вагнера, а уже через месяц открыл штаб-квартиру в Санкт-Петербурге.

Владелец Вагнера, отмечают британские разведчики, предположительно частично финансировал свою организацию благодаря завышенным государственным контрактам, заключенным с другими его компаниями.

– Можно почти наверняка утверждать, что в настоящее время в Украине воюют до 50 тыс. вагнеровцев, а сама ЧВК стала ключевым компонентом сил РФ в Украине, – добавили в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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