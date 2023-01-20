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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Коалиция для поставки танков и резолюция Европарламента о трибунале: что происходит на 331-й день войны (онлайн)

Коалиция для поставки танков и резолюция Европарламента о трибунале: что происходит на 331-й день войны (онлайн)

Европарламент проголосовал за резолюцию о создании трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Девять стран Европы накануне Рамштайна объявили о пакетах военной помощи, которые будут включать танки, вертолеты и ПВО.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уже заявил, что несколько стран объявит об отправке танков Leopard 2 в Украину во время встречи министров обороны 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии.

Евросоюз поддерживает мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ МП в Украине.

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00:24 - 20 января

Коалиция партнеров по поставке танков уже сформирована. Сейчас Украина ждет решение из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества.

Об этом в вечернем обращении 19 января заявил президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что сила германского лидерства останется неизменной.

– Ключевая задача нашего государства, всех нас и наших партнеров – ежедневно усиливать у страны-террориста ощущение того, что им не удастся ничего добиться в Украине. Сколько бы времени они отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей бросили на поле боя хозяева Кремля. Выполнение этой задачи состоит из разных элементов – как оборонных, так и политических. Но один из важнейших элементов – это танки, – сказал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто уже принял решение о поставках танков в Украину.

Источник: Офис президента

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