Коалиция для поставки танков и резолюция Европарламента о трибунале: что происходит на 331-й день войны (онлайн)

Европарламент проголосовал за резолюцию о создании трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Девять стран Европы накануне Рамштайна объявили о пакетах военной помощи, которые будут включать танки, вертолеты и ПВО.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уже заявил, что несколько стран объявит об отправке танков Leopard 2 в Украину во время встречи министров обороны 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии.

Евросоюз поддерживает мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ МП в Украине.