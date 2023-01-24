В России, вероятно, уволили с должности одного из ключевых оперативных командующих армией РФ в Украине генерала-полковника Михаила Теплинского.

Такой информацией располагает разведка Минобороны Великобритании.

По данным оборонного ведомства, Теплинский был офицером на месте, отвечал за относительно успешный отвод войск РФ с запада Днепра в ноябре 2022 года.

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За это его отметили в РФ как способного и прагматичного командира.

Сейчас доподлинно неизвестно, возглавляет ли Теплинский все еще воздушно-десантные войска РФ.

Британским разведчикам кажется очень реалистичным, что Теплинского могли уволить после дискуссий по поводу задач, которые ставили перед воздушно-десантными войсками.

К слову, последних часто использовали для наземного сдерживания, что традиционно должна была делать механизированная пехота.

– Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом длительных разногласий в российской верхушке, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать собственную волю относительно ведения войны против Украины, – отмечают в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: Герои страны