Герасимов навязывает свою волю: в РФ уволили одного из командующих армией РФ
В России, вероятно, уволили с должности одного из ключевых оперативных командующих армией РФ в Украине генерала-полковника Михаила Теплинского.
Такой информацией располагает разведка Минобороны Великобритании.
По данным оборонного ведомства, Теплинский был офицером на месте, отвечал за относительно успешный отвод войск РФ с запада Днепра в ноябре 2022 года.
За это его отметили в РФ как способного и прагматичного командира.
Сейчас доподлинно неизвестно, возглавляет ли Теплинский все еще воздушно-десантные войска РФ.
Британским разведчикам кажется очень реалистичным, что Теплинского могли уволить после дискуссий по поводу задач, которые ставили перед воздушно-десантными войсками.
К слову, последних часто использовали для наземного сдерживания, что традиционно должна была делать механизированная пехота.
– Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом длительных разногласий в российской верхушке, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать собственную волю относительно ведения войны против Украины, – отмечают в британской разведке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Герои страны