В России с 1 сентября будут учить школьников стрелять из автоматов и метать гранаты
С 1 сентября 2023 года базовая военная подготовка станет обязательной частью учебной программы российских школ.
Школьников будут обучать обращению с автоматами серии АК и ручными гранатами.
Учебный модуль в рамках курса Основы безопасности жизнедеятельности будет предусматривать также строевую подготовку и использование средств индивидуальной защиты.
Отметим, что нововведения в перспективе будут касаться также студентов вузов, ведь еще в декабре Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало программу Основы военной подготовки.
Такие российские инициативы, подчеркивают в разведке Министерства обороны Великобритании, являются свидетельством все более милитаризованной атмосферы в России во время войны против Украины.
– Кроме того, вероятно, это своеобразное напоминание о Советском Союзе, ведь подобное обучение в школах было обязательным до 1993 года, – считают британские разведчики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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