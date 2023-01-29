Январь, 29 в 10:34

С 1 сентября 2023 года базовая военная подготовка станет обязательной частью учебной программы российских школ.

Школьников будут обучать обращению с автоматами серии АК и ручными гранатами.

Учебный модуль в рамках курса Основы безопасности жизнедеятельности будет предусматривать также строевую подготовку и использование средств индивидуальной защиты.

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Отметим, что нововведения в перспективе будут касаться также студентов вузов, ведь еще в декабре Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало программу Основы военной подготовки.

Такие российские инициативы, подчеркивают в разведке Министерства обороны Великобритании, являются свидетельством все более милитаризованной атмосферы в России во время войны против Украины.

– Кроме того, вероятно, это своеобразное напоминание о Советском Союзе, ведь подобное обучение в школах было обязательным до 1993 года, – считают британские разведчики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.