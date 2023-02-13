Заявления о вторжении ВСУ на танках Leopard в Россию смешны – ISW
Одна только мысль о том, что Вооруженные силы Украины на немецких танках Leopard вторгнутся на территорию России, вызывает смех.
Так в Институте изучения войны (ISW) отреагировали на заявления кремлевских чиновников, которые продолжают распространять нарративы о том, что передачи Западом высокоточных ракетных систем большей дальности и танков Leopard представляют новую угрозу безопасности России.
В ISW напоминают: украинцы не использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по территории России.
Так что, вероятно, россияне этой своей информационной кампанией стремятся задержать прибытие западных танков, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ и выиграть время для собственных наступательных операций.
Еще одна цель, которую преследуют россияне, – попытка помешать согласованному переходу Украины на западные системы вооружений.
Американские аналитики считают, что Россия будет продолжать свою информационную кампанию, чтобы поддерживать военные операции в Украине, особенно, если ей удастся возобновить инициативу на Востоке Украины.
– Кремль, продолжая наступление на Бахмут и Лиман, в своих нарративах продолжает преувеличивать победы России на передовой.
Министерство обороны РФ гордо демонстрирует победы в населенных пунктах вокруг Бахмута, но эффект от таких информационных операций становится все слабее, потому что ни украинцы, ни российские блогеры не готовы воспринимать заявления о неизбежной победе России на веру, – добавляют в ISW.
В то же время, отмечает Институт изучения войны, страны Запада должны следить за появлением и усилением определенных информационных операций, чтобы должным образом их оценить и отреагировать на них, как это перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года делала администрация президента США Джо Байдена.
Особенно внимательными следует быть, когда информационные кампании Кремля будут резонировать с дискуссиями и страхами, которые уже заметны на Западе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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