Боевой Leopard для Украины: характеристики и особенности танка
24 февраля 2023 года министр обороны Польши Блащак заявил, что польские танки Leopard уже находятся в Украине.
Факты ICTV рассказывают, что известно об этой технике и основной характеристике танков.
Известно, что Leopard 2A4 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью.
Танк способен развивать скорость до 68 км/ч. Также следует отметить, что танк имеет реверсный ход на уровне 31 км/ч, что имеет огромное значение в ситуации, когда необходимо отойти с поля боя. Кроме того, для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 нужно всего 10 сек.
Take a closer look at the Leopard 2A7, just one of the advanced systems guarding NATO’s eastern flank. Have you seen our latest video on NATO’s Battlegroups? Learn more here: https://t.co/PVGDlPED1K#DeterandDefend #NATO #DefendEveryInch #Tanks #Military #Leopard #Panzer pic.twitter.com/e55044J8ez
— SHAPE_NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) January 25, 2023
Танк Leopard 2A4 – характеристики
- Экипаж: 4 человека.
- Двигатель: турбированный дизель 1500 л. с.
- Пушка: 120-мм, длина ствола 44 калибра.
- Вес боевой: 55 т.
- Максимальная скорость: 68 км/ч.
- Скорость заднего хода: до 31 км/ч.
Ходовые характеристики
Ходовые характеристики 55-тонной машины обеспечиваются 1500-сильным 12-цилиндровым турбированным дизелем, который обеспечивает удельную мощность на уровне 27,3 л. с./т, что является очень высоким показателем. Для понимания, у Т-72Б3 – 24,6 л. с./т, а у Т-90М Прорыв – 23,5 л. с./т.