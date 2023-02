Боевой Leopard для Украины: характеристики и особенности танка

24 февраля 2023 года министр обороны Польши Блащак заявил, что польские танки Leopard уже находятся в Украине.

Факты ICTV рассказывают, что известно об этой технике и основной характеристике танков.

Известно, что Leopard 2A4 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью.

Танк способен развивать скорость до 68 км/ч. Также следует отметить, что танк имеет реверсный ход на уровне 31 км/ч, что имеет огромное значение в ситуации, когда необходимо отойти с поля боя. Кроме того, для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 нужно всего 10 сек.

Take a closer look at the Leopard 2A7, just one of the advanced systems guarding NATO’s eastern flank. Have you seen our latest video on NATO’s Battlegroups? Learn more here: https://t.co/PVGDlPED1K#DeterandDefend #NATO #DefendEveryInch #Tanks #Military #Leopard #Panzer pic.twitter.com/e55044J8ez

— SHAPE_NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) January 25, 2023