Февраль, 17 в 15:15

В России снова кадровые перестановки, на этот раз командующим Центральным военным округом стал генерал-лейтенант армии РФ Андрей Мордвичев.

Об этом пишут россСМИ.

До этого командующим был генерал-полковник Александр Лапин. Кроме того, он также командовал группировкой оккупантов Центр в Украине. В начале января Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ.

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Слухи о назначении Андрея Мордвичева командующим Центральным военным округом ходили давно. Теперь соответствующая запись появилась в российской базе Спарк.

Кто такой Мордвичев

Мордвичев был один из командующих, который возглавлял штурм Мариуполя. В боях он получил ранение, а в конце марта в РФ даже сообщали о его гибели.

Фейк о смерти Мордвичева развеял глава Чечни Рамзан Кадыров. Он запостил видео с российским генералом, на котором Кадыров и Мордвичев обнимаются, а глава Чечни называет оккупанта “самым лучшим командующим”.

Стоит отметить, что между Кадыровым и бывшим командующим Центральным военным округом Лапиным был конфликт. Глава Чечни критиковал военного, называл “бездарем” и заявлял, что тот “отсиживается в Луганске”.

Стоит отметить, что Министерство оборони РФ 17 февраля на своем сайте обновило данные о командующих военными округами. Кроме Мордвичева, в январе сменили руководство в еще двух округах. Командующим Западного округа стал Евгений Никифоров, а Южного — Сергей Кузовлев. Восточный округ с августа возглавляет Рустам Мурадов.

Возглавлял штурм Мариуполя: в России командующим Центральным округом поставили Мордвичева / 3 фотографии

Фото: скрин с видео