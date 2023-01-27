В РФ кадровые проблемы с командным составом армии, которые будут только расти — разведка

Январь, 27 в 14:06

У российских оккупационных войск на передовых подразделениях не хватает приблизительно 40% младших командиров.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк изданию РБК-Украина.

По его словам, недостаток наблюдается во вражеских подразделениях, действующих в Донецкой и Луганской областях.

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— РФ будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели – полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты.

Черняк добавил, что оккупанты на первой линии не хотят воевать, идти в наступление и многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и больше не воевать. Он добавил, что большинство не планирует продлевать контракт, но “их никто не спрашивает”.

Представитель разведки уточнил, что поэтому мобилизованных россиян часто отправляют на штурмовые действия без командования и надлежащего взаимодействия между группами.

Они могут иметь какие-то незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями, и на их место присылают новое “пушечное мясо”. Также, по его словам, проблемы с руководством в российской армии есть и на более высоких уровнях.

Черняк подчеркнул, что это заметно в частой смене генералов и командующих разного уровня. В разведке прогнозируют, что кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут увеличиваться.

Недавно британский таблоид The Sun со ссылкой на данные разведки США обнародовал новые данные потерь России в Украине. Отмечается, что потери оккупационных войск составили 188 тыс. человек.

Отмечается также, что российские оккупанты потеряли 2 тыс. танков – техника была уничтожена или захвачена украинской армией.