Появились спутниковые снимки последствий взрыва на аэродроме в российском Ейске

Март, 02 в 11:08

Появились спутниковые снимки Planet Labs за 1 марта, на которых можно увидеть последствия пожара на территории полигона ПВО, на аэродроме в российском Ейске (Краснодарский край).

Об этом сообщает проект Схемы.

– Пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске — пока неизвестно, спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром, — говорится в сообщении.

Если сравнить свежие снимки с фотографиями сделанными 15 февраля можно увидеть, какие именно самолеты находились на аэродроме раньше.

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На первом спутниковом фото в восточной части аэропорта — два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

В центральной части аэродрома по состоянию на 15 февраля находились: три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

В западной части аэродрома — пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

Напомним, 28 февраля, на территории российского аэродрома в Ейске прогремели взрывы.

По данным местных Telegram-каналов, удар был осуществлен либо беспилотниками, либо ракетой.