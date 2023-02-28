Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

На аеродромі РФ у Єйську пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

На території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про щонайменше два вибухи в районі аеродрому.

Після вибухів на території аеродрому з’явився дим.

Зараз дивляться

На аеродромі в Єйську може базуватися тактична авіація ПКС РФ.

Єйськ розташований на узбережжі Краснодарського краю Росії, що приблизно за 150 км від найближчих позицій українських Сил оборони.

Єйськ / Фото: Google maps

За даними місцевих Telegram-каналів, удар був здійснений або безпілотниками, або ракетою.

Підтверджень того, що вибухи пов’язані саме з атакою будь-яким видом озброєння, поки що немає.

Зазначимо також, що наразі відсутні й свідчення причетності України до вибухів.

Наразі російська влада або представники Збройних сил України не коментували вибухів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка