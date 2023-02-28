Лютий, 28 в 21:34

На території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про щонайменше два вибухи в районі аеродрому.

Після вибухів на території аеродрому з’явився дим.

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На аеродромі в Єйську може базуватися тактична авіація ПКС РФ.

Єйськ розташований на узбережжі Краснодарського краю Росії, що приблизно за 150 км від найближчих позицій українських Сил оборони.

За даними місцевих Telegram-каналів, удар був здійснений або безпілотниками, або ракетою.

Підтверджень того, що вибухи пов’язані саме з атакою будь-яким видом озброєння, поки що немає.

Зазначимо також, що наразі відсутні й свідчення причетності України до вибухів.

Наразі російська влада або представники Збройних сил України не коментували вибухів.