На аеродромі РФ у Єйську пролунали вибухи
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Фото: Depositphotos
На території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про щонайменше два вибухи в районі аеродрому.
Після вибухів на території аеродрому з’явився дим.
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На аеродромі в Єйську може базуватися тактична авіація ПКС РФ.
Єйськ розташований на узбережжі Краснодарського краю Росії, що приблизно за 150 км від найближчих позицій українських Сил оборони.
За даними місцевих Telegram-каналів, удар був здійснений або безпілотниками, або ракетою.
Підтверджень того, що вибухи пов’язані саме з атакою будь-яким видом озброєння, поки що немає.
Зазначимо також, що наразі відсутні й свідчення причетності України до вибухів.
Наразі російська влада або представники Збройних сил України не коментували вибухів.