Ордером на арест Путина запущен процесс привлечения к ответственности других лидеров РФ – Боррель

Март, 19 в 23:02

Решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина запущен процесс привлечения к ответственности лидеров РФ за преступления в Украине.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

— ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров за преступления и злодеяния, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине, — говорит он.

Боррель констатировал, что ЕС “также заявляет о своей поддержке расследований прокурора МУС в Украине и призывает к всестороннему сотрудничеству все государства-участники”.

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В заявлении отмечается, что ЕС принял к сведению решение Досудебной палаты МУС выдать ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в администрации президента Марии Львовой-Беловой в связи с предполагаемыми преступлениями незаконной депортации и незаконной передачи детей в рамках ситуации в Украине.

— Как подчеркнули главы государств и правительств государств-членов ЕС 15 декабря 2022 года, Европейский Союз приветствует и поощряет дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления в связи с агрессивной войной России против Украины, — говорится в тексте.

Напомним, что 17 марта МУС в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.