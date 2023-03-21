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Факты / Світ / Росія

В РФ скоро помилуют выживших после боев в Украине заключенных – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

В ближайшие недели в России, вероятно, помилуют и отпустят на свободу тысячи российских осужденных, воевавших в Украине в составе частной военной компании Вагнера.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 21 марта.

– Несмотря на то, что ориентировочно половина завербованных заключенных были убиты или ранены, согласно нашим данным, ЧВК Вагнера выполнит свое обещание и освободит выживших, – отмечают в британской разведке.

Есть даже данные, что удостоверение освобожденных вагнеровцев якобы заверил своим указом президент РФ Владимир Путин.

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Как напомнили в британском оборонном ведомстве, заключенным, пик вербовки которых был осенью 2022 года, обещали смягчить наказание после шести месяцев службы.

Поскольку сейчас ЧВК Вагнера, вероятно, запретили вербовать заключенных, планируемый в ближайшее время отток еще больше усугубит проблемы с личным составом в армии РФ, считают британские разведчики.

К тому же в разведке Минобороны Великобритании предполагают, что массовый возврат бывших преступников, большинство из которых имеют боевой травматический опыт, станет серьезным вызовом для российского общества.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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