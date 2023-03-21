Уничтоженные российские ракеты в Джанкое и бои на Донбассе: что происходит на 391 сутки войны (онлайн)

Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Переговоры российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина завершились.

Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2 и вспомогательные машины, отметили в Министерстве обороны Норвегии.

Немецкие боевые машины Marder уже направляются в Украину, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

США объявили о выделении Украине оружия на $350 млн из склада Пентагона, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.