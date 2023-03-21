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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Уничтоженные российские ракеты в Джанкое и бои на Донбассе: что происходит на 391 сутки войны (онлайн)

Уничтоженные российские ракеты в Джанкое и бои на Донбассе: что происходит на 391 сутки войны (онлайн)

Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

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00:06 - 21 марта

Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Загадочная “бавовна” продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации, — отмечают в ГУР.

В Джанкое сходятся все железнодорожные ветки оккупированного Крыма. Вывод из строя этого узла парализует снабжение как ЧФ России, так и группировки российских оккупантов во временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Крилата ракета Калібр

Фото: Depositphotos

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