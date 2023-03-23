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В российском Ярославле вспыхнул пожар на моторном заводе: что известно

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В российском Ярославле вспыхнул пожар на моторном заводе: что известно
Фото: Depositphotos

В российском городе Ярославль произошел пожар в административном здании моторного завода.

По данным российских СМИ, горит здание на территории литейного цеха ПАО Автодизель.

Над зданием поднимается густой черный дым. На месте работают пожарные.

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По предварительной информации, пострадавших нет, из здания вывели семь человек.

Завод является одним из крупнейших в России производителей двигателей и других запчастей для военной техники, отмечает украинский активист и блогер Игорь Лаченков.

Также сообщается, что на этом заводе изготавливают двигатели для ядерных ракетных комплексов Тополь-М.

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