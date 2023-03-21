Российские партизаны взяли ответственность за пожар в здании ФСБ в Ростове

Март, 21 в 17:09

Российское партизанское движение Черный мост взяло на себя ответственность за пожар в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Черный мост.

— Черный мост берет на себя ответственность, точнее — заявляет соавторство в “выращивании хлопка” в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону.

В заметке говорится, что ФСБ России является оплотом лицемерия, насилия и несправедливости.

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— Именно сотрудники этой структуры фабрикуют уголовные дела против неугодных, отжимают бизнес у предпринимателей, устраивают диверсии против мирных жителей, подвергают пыткам оппозиционеров и физически устраняют “конкурентов”, — говорится в посте.

Эти слова приписаны человеку, который якобы устроил пожар в здании ФСБ. Движение Черный мост утверждает, что способствовало ему.

В заметке говорится, что пожар произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было заложено в емкость с горючим. Также отмечается, что инициатор взрыва анонсировал диверсию еще 14 марта с помощью закодированного сообщения.

Пожар в здании регионального управления пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону произошел 16 марта. Очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали взрыв.

Черный мост называет себя партизанским движением, которое выступает против российской власти и войны в Украине.

Источник: Черный мост

Скриншот: видео ЧТД