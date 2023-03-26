Путин, вероятно, хотел дать Беларуси ядерное оружие еще до вторжения в Украину — ISW

Март, 26 в 8:38

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разместить ядерное оружие России на территории Беларуси 30 ноября 2021 года, а Беларусь на референдуме в феврале 2022 года изъяла конституционный пункт, который закреплял нейтральный статус страны.

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В январе и феврале 2022 года в ISW прогнозировали, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском.

— Путин, вероятно, воздержался от развертывания оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках будущей российской информационной операции по манипулированию Западом, — указывают специалисты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие. Диктатор подчеркнул, что речь идет о тактическом ядерном вооружении.