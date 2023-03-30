Март, 30 в 11:47

В Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В последний раз материалы журналиста появлялись на сайте издания 28 марта.

На связь с редакцией Эван Гершкович перестал выходить 29 марта.

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The Wall Street Journal исчезновение их корреспондента пока не комментировало.

Зато информация о задержании Эвана Гершковича пестрит во всех российских СМИ.

Там распространяют заявление Федеральной службы безопасности о том, что “гражданин США Гершкович “подозревается в шпионаже в интересах американского правительства”.

ФСБшники настаивают на том, что “репортер собирал “сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса”.

Местные журналисты утверждают, что Гершкович прибыл в Екатеринбург, чтобы написать материал о вербовке россиян в частную военную компанию Вагнера, а также об отношении граждан РФ к этой ЧВК.

Что известно об Эване Гершковиче

Эван Гершкович – репортер The Wall Street Journal.

В своих материалах пишет о России, Украине и бывшем Советском Союзе.

Ранее работал в изданиях Agence France-Presse, Moscow Times и New York Times.

По данным из сети, Эван Гершкович живет в Москве уже около шести лет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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