ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента WSJ Эвана Гершковича
В Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
В последний раз материалы журналиста появлялись на сайте издания 28 марта.
На связь с редакцией Эван Гершкович перестал выходить 29 марта.
The Wall Street Journal исчезновение их корреспондента пока не комментировало.
Зато информация о задержании Эвана Гершковича пестрит во всех российских СМИ.
Там распространяют заявление Федеральной службы безопасности о том, что “гражданин США Гершкович “подозревается в шпионаже в интересах американского правительства”.
ФСБшники настаивают на том, что “репортер собирал “сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса”.
Местные журналисты утверждают, что Гершкович прибыл в Екатеринбург, чтобы написать материал о вербовке россиян в частную военную компанию Вагнера, а также об отношении граждан РФ к этой ЧВК.
Что известно об Эване Гершковиче
Эван Гершкович – репортер The Wall Street Journal.
В своих материалах пишет о России, Украине и бывшем Советском Союзе.
Ранее работал в изданиях Agence France-Presse, Moscow Times и New York Times.
По данным из сети, Эван Гершкович живет в Москве уже около шести лет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 400-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.