€12 млрд помощи от Германии и санкции Швейцарии против РФ: что происходит на 400-й день войны (онлайн)
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России;
МВФ рассмотрит новую программу финансирования Украины 31 марта;
Польша введет ограничения на импорт украинского зерна;
НБУ пересмотрит рост ВВП Украины в 2023 году;
Германия выделит еще €12 млрд на военную помощь Украине;
Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, имеют частичный успех, сообщили в Генштабе;
Издание Bloomberg пишет, что в России мобилизовали на войну против Украины более 500 тыс. человек, что вызвало проблемы среди рабочих кадров внутри страны.
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