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Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и продлил срок содержания под стражей бывшего президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева.

Он будет находиться в СИЗО еще 60 суток – до 27 мая.

Офис генпрокурора обосновал необходимость продления следствия в связи с новыми обвинениями и подозрением в препятствовании законной деятельности Вооруженным Силам Украины.

В официальной версии следствия говорится, что Богуслаев в апреле 2022 года блокировал передачу вертолета Ми-2-МСБ-1 представителям Главного управления разведки.

Он предоставлял подчиненным указания скрыть детали и эксплуатационную документацию, без которых использовать этот вертолет было бы невозможно.

Радио Свобода