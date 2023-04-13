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Марта Бондаренко, редактор ленты

Дозвуковая ракета Х-50: технические характеристики и какие цели может поражать

стратегійчний Ту-160
Фото: Depositphotos

В Генеральном штабе Украины сообщили, что Россия планирует начать производство крылатых ракет Х-50. Известно, что эта ракета пока существует только на бумагах.

Факты ICTV рассказывают, что известно о российской Х-50.

Ракета спроектирована специалистами конструкторского бюро Радуга им. А.Я. Березняка.

Нести ракету могут бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 на специальных вращающихся барабанах во внутренних отсеках. Также ракеты можно крепить на внешней подвеске.

Характеристика ракеты:

  • Масса ракеты — 1,5 тонны;
  • длина — 6 метров;
  • дальность полета Х-50 — более 1500 км со скоростью в интервалах 700-950 км/час;
  • Х-50 — дозвуковая ракета.

Сообщается, что наведение у Х-50 комбинированное. Ракета использует навигационную систему ГЛОНАСС. На конечном участке включается электронно-оптическая станция точного наведения.

Ракета оснащена системой самообороны — небольшие станции электронных помех и буксируемых ловушек.

Разработчики уверяют, что ракета высокоточная.

Корпус ракеты имеет граненую и слегка сплюснутую форму, что должно уменьшить радиолокационную заметность.

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Предназначение ракеты

В зависимости от боевой части Х-50 сможет поражать бункеры или объекты большой площади: аэродромы или склады.

Ракета Х-50 является продолжением программы Х-100. Россияне уверяют, что из Х-50 значительно превосходит американскую AGM-158 от Lockheed Martin.

Об этой ракете говорили еще в 2016-2017 годах, хотя разработка начата в середине 1990-х годов, но из открытых источников известно, что она существует пока только на бумаге.

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Ранее Факты ICTV рассказывали, чем отличается тактическая авиация от стратегической и какую угрозу они несут.

Война в Украине, Ракета, Россия
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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