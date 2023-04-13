Дозвуковая ракета Х-50: технические характеристики и какие цели может поражать
В Генеральном штабе Украины сообщили, что Россия планирует начать производство крылатых ракет Х-50. Известно, что эта ракета пока существует только на бумагах.
Факты ICTV рассказывают, что известно о российской Х-50.
Ракета спроектирована специалистами конструкторского бюро Радуга им. А.Я. Березняка.
Нести ракету могут бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 на специальных вращающихся барабанах во внутренних отсеках. Также ракеты можно крепить на внешней подвеске.
Характеристика ракеты:
- Масса ракеты — 1,5 тонны;
- длина — 6 метров;
- дальность полета Х-50 — более 1500 км со скоростью в интервалах 700-950 км/час;
- Х-50 — дозвуковая ракета.
Сообщается, что наведение у Х-50 комбинированное. Ракета использует навигационную систему ГЛОНАСС. На конечном участке включается электронно-оптическая станция точного наведения.
Ракета оснащена системой самообороны — небольшие станции электронных помех и буксируемых ловушек.
Разработчики уверяют, что ракета высокоточная.
Корпус ракеты имеет граненую и слегка сплюснутую форму, что должно уменьшить радиолокационную заметность.
Предназначение ракеты
В зависимости от боевой части Х-50 сможет поражать бункеры или объекты большой площади: аэродромы или склады.
Ракета Х-50 является продолжением программы Х-100. Россияне уверяют, что из Х-50 значительно превосходит американскую AGM-158 от Lockheed Martin.
Об этой ракете говорили еще в 2016-2017 годах, хотя разработка начата в середине 1990-х годов, но из открытых источников известно, что она существует пока только на бумаге.
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