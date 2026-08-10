В ночь на 9 августа Россия снова атаковала Украину. Больше всего вражеский удар задел Одесскую область. Для атаки оккупанты использовали более 200 беспилотников, а также баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты Х-31П.

За время полномасштабной войны Россия неоднократно использовала противорадиолокационные ракеты.

Обычно такие ракеты используют против радаров (РЛС) в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС, а также они могут наводиться на другие источники радиоизлучения (станции активных помех) и радиостанции связи.

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Что известно о противорадиолокационной ракете Х-31П, ее особенностях и технических характеристиках — читайте в материале Фактов ICTV.

Ракета Х-31П: что известно

Х-31П — это противорадиолокационный вариант ракеты Х-31.

Х-31 (по классификации НАТО — AS-17 Krypton) — советская тактическая управляемая ракета класса воздух-земля средней дальности, которая запускается с самолетов-истребителей МиГ-29 и Су-27. Также Х-31 может применяться с самолетов Су-24, Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Х-31 имеет противокорабельный (Х-31А) и противорадиолокационный (Х-31П) вариант. Ракеты Х-31П и X-31A — первые в мире серийные боевые авиационные ракеты, оснащенные комбинированным воздушно-реактивным двигателем, который придает им высокую скорость на всей траектории полета.

Х-31П — базовый вариант противорадиолокационной ракеты с пассивной радиолокацией ГСНЛ-112. Эта ракета предназначена для уничтожения РЛС в составе ЗРК большой и средней дальности, а также для других РЛС наземного и морского базирования различного назначения. Х-31П была принята на вооружение в 1988 году.

Противорадиолокационная ракета имеет несколько модификаций:

Х-31ПД — здесь увеличена дальность пуска до 180-250 км и мощность БЧ на 15% (до 110 кг);

— здесь увеличена дальность пуска до 180-250 км и мощность БЧ на 15% (до 110 кг); Х-31ПК — этот вариант оснащен неконтактным датчиком подрыва Капля и боевой частью увеличенной эффективности. Это позволяет ракете более эффективно поражать РЛС.

Особенности противорадиолокационной ракеты Х-31П

Вообще противорадиолокационная ракета — это разновидность управляемого ракетного оружия, как правило типа воздух-земля.

Такие ракеты предназначены для уничтожения целей на поверхности земли, воды, а также заглубленных объектов. Они запускаются из истребителей.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, противорадиолокационные ракеты предназначены для уничтожения радиолокационных станций.

— То есть особенность противорадиолокационных ракет в том, что они имеют пассивный сенсор, который воспринимает излучение вражеских радаров и наводит ракету именно на сигнал РЛС, без которой любой зенитный ракетный комплекс – беспомощен, — говорит Жирохов.

Такие ракеты часто использует российская авиация. Оккупанты обстреливают наши города именно ракетами Х-31П. РФ использует модификацию П, потому что это — радиолокационный вариант этих ракет, класса воздух-поверхность.

Х-31П — это базовые противорадиолокационные средства для уничтожения РЛС, артиллерийских РЛС, батарей зенитно-ракетных комплексов.

— Как сейчас действуют россияне? Они запускают разведывательные беспилотники или фальшивые цели, а затем выпускают самолеты-истребители с радиолокационными ракетами. Обычно, это Су-35. То есть наши РЛС фокусируются на беспилотнике или фейк-цели, а оккупанты в этот момент выпускают по РЛС противорадиолокационную ракету, — говорит эксперт.

Жирохов добавляет, что ракета Х-31П имеет активную головку самонаведения, которая ориентирована на обнаружение и уничтожение источников радиоизлучения от радаров РЛС.

Технические характеристики

Минимальная дальность пуска — 15 км.

Максимальная дальность пуска — 110 км.

Вероятное отклонение — 5-8 м.

Скорость самолетов-носителей ракеты Х-31П — 650-1250 км/ч.

Максимальная высота применения — 15 км.

Средняя скорость полета — 600-700 м / с.

Длина ракеты — 4 700 мм.

Диаметр — 360 мм.

Масса БЧ — 87 кг.

Носителями Х-31П могут быть самолеты Су-17, Су-24М, Су-27 к-2, Су-27ИБ, Су-30МК (МКИ, МКМ, МК2), Су-35, МиГ-27М, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, МиГ-35, Як-141 и другие.

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