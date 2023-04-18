В российской Тюмени произошел масштабный пожар – небо озарило зарево красного пламени.

Об этом пишут в СМИ и публикуют фото и видео.

На видео говорят, что горит трава.

Официальной информации о причинах и последствиях пожара пока нет.

Стоит отметить, что пожары и “хлопки” в последнее время происходят в России довольно часто. Так, ночью 26 марта российские спасатели боролись с огнем на складах в Москве и Омске.

Полномасштабная война в Украине длится уже 418-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: соцсети

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