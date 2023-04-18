Все в дыму и огне: в российской Тюмени произошел масштабный пожар
В российской Тюмени произошел масштабный пожар – небо озарило зарево красного пламени.
Об этом пишут в СМИ и публикуют фото и видео.
На видео говорят, что горит трава.
Официальной информации о причинах и последствиях пожара пока нет.
Стоит отметить, что пожары и “хлопки” в последнее время происходят в России довольно часто. Так, ночью 26 марта российские спасатели боролись с огнем на складах в Москве и Омске.
Полномасштабная война в Украине длится уже 418-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: соцсети
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко