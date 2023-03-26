В РФ всю ночь тушили пожары на складах в Москве и Омске
Ночью 26 марта российские спасатели боролись с огнем на складах в Москве и Омске.
Известно, что разгорелся пожар на территории складов на юге Москвы.
Как сообщили российским СМИ в МЧС, там горело бытовое помещение, а также частично ГАЗель.
В четыре утра возгорание ликвидировали.
Пострадавших, по данным спасателей, нет.
Мощный пожар произошел и на складе с пластиком в Омске.
К ликвидации привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.
После полуночи появилась информация, что пожар удалось локализовать на площади 3500 кв. м.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, что вечером 25 марта под Москвой произошло возгорание в цехе аккумуляторов на металлургическом заводе Фрегат, являющемся крупнейшим металлургическим заводом Российской Федерации.
Кроме того, 25 марта в Москве случился пожар на территории международного делового центра Москва-Сити.
Вспыхнул огонь в этот же день и на складе целлюлозной продукции в российском городе Аксай Ростовской области.
Источник: МНС России
Фото: МНС России