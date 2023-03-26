Март, 26 в 7:34

Ночью 26 марта российские спасатели боролись с огнем на складах в Москве и Омске.

Известно, что разгорелся пожар на территории складов на юге Москвы.

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Как сообщили российским СМИ в МЧС, там горело бытовое помещение, а также частично ГАЗель.

В четыре утра возгорание ликвидировали.

Пострадавших, по данным спасателей, нет.

Мощный пожар произошел и на складе с пластиком в Омске.

К ликвидации привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.

После полуночи появилась информация, что пожар удалось локализовать на площади 3500 кв. м.

В РФ всю ночь тушили пожары на складах в Москве и Омске / 3 фотографии

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что вечером 25 марта под Москвой произошло возгорание в цехе аккумуляторов на металлургическом заводе Фрегат, являющемся крупнейшим металлургическим заводом Российской Федерации.

Кроме того, 25 марта в Москве случился пожар на территории международного делового центра Москва-Сити.

Вспыхнул огонь в этот же день и на складе целлюлозной продукции в российском городе Аксай Ростовской области.

Источник: МНС России

Фото: МНС России