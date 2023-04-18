РФ использует против Украины танки 1948 года выпуска, а их войска деградировали — CNN
Россия “возвращается в прошлое” в вопросе техники, которую она использует в войне против Украины.
Об этом в комментарии американскому телеканалу CNN заявили западные чиновники, объяснив, что они видели, как Москва разворачивает танки, сделанные после Второй мировой войны.
В то же время, отмечает телеканал, россияне пытаются пополнить запасы утраченной бронетехники.
Западные чиновники говорят, что пока они не наблюдают “значительного увеличения количества техники”.
— Если уж на то пошло, то они (россияне, — Ред.) используют технику старого поколения, — сказали они.
Чиновники добавили, что Москва все больше полагается на старые модели танков в войне.
— Они начали с Т-80 и Т-90, перешли к Т-72, и мы видели, как первые Т-55 выкатили из ремонта, чтобы ввести в бой, и такая же картина с артиллерией, — сказали официальные лица.
Т-90 был впервые представлен в 1992 году, Т-80 — в 1976 году, тогда как Т-72 был принят на вооружение в 1972 году, а Т-55 — после Второй мировой войны в 1948 году.
— Они отстают в техническом плане, — добавили чиновники.
Западные официальные лица также указывают, что Россия все еще имеет проблемы в вопросе кадров. И несмотря на способность мобилизовать большое количество личного состава, Москва все еще не обеспечивает их надлежащей подготовкой.
— Мы видели два относительно небольших учебных цикла, прошедших в Беларуси, но из 150 тыс. человек, которые, по их заявлениям, были мобилизованы, мы, вероятно, видели около 15 тыс., которые прошли любую подготовку на уровне роты, — сказали чиновники.
Чиновники добавили, что сейчас заметно, что российские военные деградировали по сравнению с теми силами, которые вошли на территорию Украины с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.Константин Мельников