Россия “возвращается в прошлое” в вопросе техники, которую она использует в войне против Украины.

Об этом в комментарии американскому телеканалу CNN заявили западные чиновники, объяснив, что они видели, как Москва разворачивает танки, сделанные после Второй мировой войны.

В то же время, отмечает телеканал, россияне пытаются пополнить запасы утраченной бронетехники.

Западные чиновники говорят, что пока они не наблюдают “значительного увеличения количества техники”.

— Если уж на то пошло, то они (россияне, — Ред.) используют технику старого поколения, — сказали они.

Чиновники добавили, что Москва все больше полагается на старые модели танков в войне.

— Они начали с Т-80 и Т-90, перешли к Т-72, и мы видели, как первые Т-55 выкатили из ремонта, чтобы ввести в бой, и такая же картина с артиллерией, — сказали официальные лица.

Т-90 был впервые представлен в 1992 году, Т-80 — в 1976 году, тогда как Т-72 был принят на вооружение в 1972 году, а Т-55 — после Второй мировой войны в 1948 году.

— Они отстают в техническом плане, — добавили чиновники.

Западные официальные лица также указывают, что Россия все еще имеет проблемы в вопросе кадров. И несмотря на способность мобилизовать большое количество личного состава, Москва все еще не обеспечивает их надлежащей подготовкой.

— Мы видели два относительно небольших учебных цикла, прошедших в Беларуси, но из 150 тыс. человек, которые, по их заявлениям, были мобилизованы, мы, вероятно, видели около 15 тыс., которые прошли любую подготовку на уровне роты, — сказали чиновники.

Чиновники добавили, что сейчас заметно, что российские военные деградировали по сравнению с теми силами, которые вошли на территорию Украины с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Источник : CNN

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