Март, 03 в 1:12

Независимо от того, что размер диаметра снарядов у танков Т-72 больше, чем у немецких Leopard 2, преимущество все же на стороне у западных боевых танков.

Об этом на своем Youtube канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Его спросили, какие снаряды мощнее, у советских танков Т-72, которые преимущественно использует Россия, или у немецких Leopard 2, которые будут использовать украинские Вооруженные силы, учитывая их разный калибр.

Сейчас смотрят

— Я вам скажу так, что снаряд у Leopard 2 намного мощнее, чем снаряд у Т-72. И дело не в калибре. То, что у танка Leopard калибр меньше, это ни о чем не говорит. Дело в том, что западные производители используют взрывчатые вещества более высокого качества. Сталь стенок снаряда из стали более высокого качества. Снаряд западного производства имеет тоньше стенки и больше взрывчатого вещества, когда же снаряд советского или постсоветского производства имеет более толстые стенки, — сказал он.

По словам Жданова, у танков Т-72 используется углеродистая сталь, которая является хрупкой, чтобы разлетаться на большее количество осколков, но при этом имеется меньшее количество взрывчатого вещества.

— Плюс порох, который используется при выстреле из танка. У Leopard немецкие пороха лучше: они менее натуральные, они более синтетические, но они лучше. Соответственно дальность прямого выстрела у Leopard 2 больше. А это для танка является основным показателем, — объяснил эксперт.

Кроме того, Олег Жданов напомнил, что немецкие танки имеют куда лучше стабилизацию ствола, нежели советские танки Т-72.