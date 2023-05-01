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В ISW объяснили, почему Путин часто менял главнокомандующих армии РФ в Украине

В ISW объяснили, почему Путин часто менял главнокомандующих армии РФ в Украине
Фото: Getty Images

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) опубликовали подробный разбор изменений в российском военном командовании с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года Россия не имела ни одного командующего своих войск в Украине с 24 февраля.

Путин, вероятно, хотел представить себя как главнокомандующего и вдохновителя успешного вторжения в Украину, ведь Кремль планировал захватить Киев за считанные дни. Возможно Путин не назначал командующего, чтобы тот не забрал себе победу в Украине.

Подобное существовало между советским диктатором Иосифом Сталиным и маршалом Советского Союза Георгием Жуковым во время Второй мировой войны. Сталин имел ограниченный и устаревший военный опыт и завидовал военным подвигам и славе Жукова.

Путин не имеет военного опыта, что могло повлиять на его решение не назначать командующего, который мог бы превзойти президента, присвоив себе заслугу за ожидаемую победу.

Назначение и увольнение

Путин назначил первого командующего театром военных действий генерала армии Александра Дворникова в апреле 2022 года в ответ на провальное наступление на Киев.

Президент РФ поручил Дворникову полностью захватить Донбасс до 9 мая, тем самым обрек российского генерала на провал. В мае Дворникова сменили на генерала армии Геннадия Жидко.

Изнурительные, но частично успешные наступательные операции на востоке Украины дали Путину информационную поддержку для освобождения остальных командиров, которые не смогли в начале вторжения продвинуться на Киев: командующего Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева, командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова, а также Дворникова.

Аналитики ISW отмечают, что мотивы назначения Путиным именно Дворникова и Жидко непонятны. Хотя он мог выбрать их из-за их вероятных связей с начальником генерального штаба вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым.

Генерала Александра Лапина поставили надзирать за почти всеми российскими операциями в Харьковской и Луганской областях.

Летом 2022 года Кремль все чаще делал Лапина лицом российского наступления на востоке Украины, и Путин, возможно, планировал назначить Лапина следующим главнокомандующим театра военных действий.

Но острая критика в его адрес со стороны российского провоенного ультранационалистического сообщества за потерю Лимана, вероятно, отговорила Путина от назначения Лапина.

Аналитики отмечают, что Путин, вероятно, рассматривал Сергея Суровикина как последнего незапятнанного высокопоставленного командира, которого он мог назначить на должность главнокомандующего армии РФ в Украине.

Путин также мог назначить Суровикина, чтобы защитить Кремль от дальнейшей критики за любые будущие оперативные неудачи.

Пребывание Суровикина на посту главнокомандующего театра военных действий усилило влияние и роль владельца боевиков Вагнера Евгения Пригожина в Украине, поскольку Вагнер начал получать значительные поставки оружия со складов армии РФ и взял на себя миссию захвата Бахмута.

Источник: ISW
Владимир Путин, Россия
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