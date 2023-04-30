Пригожин угрожает выйти из Бахмута, поскольку боится контратак ВСУ — ISW

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает убеждать Кремль перейти к обороне на востоке Украины, поскольку опасается контратак украинских военных.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что Пригожин заявил, что контрнаступление Сил обороны может произойти до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак.

Он также пригрозил вывести вагнеровцев из Бахмута в Донецкой области, если Минобороны РФ не предоставит наемникам больше боеприпасов.

— Угрозы Пригожина выйти из Бахмута может также свидетельствовать о том, что Пригожин опасается, что российские позиции в тылу Бахмута являются уязвимыми для контратак, — говорится в обзоре.

В интервью связанному с Кремлем блогеру Пригожин заявил, что наемники Вагнера продолжат воевать в Бахмуте, но будут вынуждены “организованно отступить или остаться и погибнуть”, если ситуация немедленно не улучшится.

Кроме того, главарь вагнеровцев утверждает, что Вагнер и заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин вместе разработали план, чтобы задержать продвижение ВСУ в Бахмуте.

Аналитики ISW отмечают, что упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично присоединиться к Суровикину, поскольку начальник российского Генштаба Валерий Герасимов теряет благосклонность российского диктатора Владимира Путина.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины достигают паритета в артиллерии с врагом благодаря точной и качественной огневой работе.

Источник : ISW

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