В российском Новосибирске на авиазаводе обнаружили неизвестный дрон

В российском Новосибирске на территории авиационного завода имени Чкалова нашли неизвестный квадрокоптер с камерой.

Об этом сообщает российские СМИ и пропагандистские Telegram-каналы.

Завод им. В. П. Чкалова входит в холдинг Сухой. Там изготавливают элементы к бомбардировщикам Су-24. Беспилотник нашли недалеко от въезда на предприятие.

Сообщается, что на корпусе дрона скотчем была закреплена дополнительная батарея, взрывчатки не нашли.

Сейчас разыскивают владельца дрона.

Напомним, что в конце апреля в российской Перми произошел пожар на заводе, который занимается производством артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

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