Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В российском Новосибирске на авиазаводе обнаружили неизвестный дрон
В российском Новосибирске на территории авиационного завода имени Чкалова нашли неизвестный квадрокоптер с камерой.
Об этом сообщает российские СМИ и пропагандистские Telegram-каналы.
Завод им. В. П. Чкалова входит в холдинг Сухой. Там изготавливают элементы к бомбардировщикам Су-24. Беспилотник нашли недалеко от въезда на предприятие.
Сообщается, что на корпусе дрона скотчем была закреплена дополнительная батарея, взрывчатки не нашли.
Сейчас разыскивают владельца дрона.
Напомним, что в конце апреля в российской Перми произошел пожар на заводе, который занимается производством артиллерийских и реактивных систем залпового огня.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.