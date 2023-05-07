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В российском Новосибирске на авиазаводе обнаружили неизвестный дрон

дрон квадрокоптер безпілотник
Фото: Pixabay

В российском Новосибирске на территории авиационного завода имени Чкалова нашли неизвестный квадрокоптер с камерой.

Об этом сообщает российские СМИ и пропагандистские Telegram-каналы.

Завод им. В. П. Чкалова входит в холдинг Сухой. Там изготавливают элементы к бомбардировщикам Су-24. Беспилотник нашли недалеко от въезда на предприятие.

Сообщается, что на корпусе дрона скотчем была закреплена дополнительная батарея, взрывчатки не нашли.

В Новосибирске на авиазаводе обнаружили дрон с камерой

Google Maps

Сейчас разыскивают владельца дрона.

Напомним, что в конце апреля в российской Перми произошел пожар на заводе, который занимается производством артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

Безпілотники, Дрони, Россия
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