Пожар в российской Перми на ПАО Мотовилихинские заводы: подробности пожара (карта)

В российской Перми произошел пожар на заводе, который занимается производством артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

По данным российских СМИ, произошло возгорание трансформаторной будки на территории ПАО Мотовилихинские заводы.

Предприятие объединяет металлургические и машиностроительные производственные мощности, которые являются единственным в РФ производителем боевой и транспортно-заряжающей машин для ракетных систем залпового огня Град, Смерч и Торнадо.

По информации с открытых источников, завод также выпускает артиллерийские орудия Нона-СВК, гаубицы Мста-Б и другое вооружение.

Пермь на карте

Мотовилихинские заводы — российская машиностроительная компания, расположенная в Перми.

В декабре 2022 года завод внесен в санкционный список Европейского Союза за производство вооружения, которое поставляется в Вооруженные силы России и используется в агрессивной войне против Украины.

По мнению Евросоюза, завод несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Позже к санкциям присоединилась Швейцария и другие страны.

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