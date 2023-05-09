В Новосибирске партизаны сожгли российский бомбардировщик Су-24

Утром 8 мая в российской городе Новосибирске на территории авиационного завода компании Сухой партизаны уничтожили боевой самолет Су-24.

Об этом говорится в сообщении российского легиона ВСУ Свобода России.

Самолет находился на площадке, предназначенной для ремонта и модернизации.

Самолет полностью сгорел и ремонт ему уже не понадобится.

— Партизаны сожгли боевой самолет, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране, — говорится в сообщении легиона.

Военные считают, что Кремль “смог повторить” преступления нацистов. Но каждый, кто причастен, ответит перед судом.

7 мая сообщалось, что в Новосибирске на территории авиационного завода имени Чкалова нашли неизвестный квадрокоптер с камерой. Тогда на дроне не обнаружили взрывчатку.

Легион Свобода России — российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТрО Украины.

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