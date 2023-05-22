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Валентина Чорна, редактор ленты

Боевые действия в Белгородской области являются проявлением сопротивления внутри России – ЦНС

Боевые действия в Белгородской области являются проявлением сопротивления внутри России – ЦНС

Боевые действия в Белгородской области являются проявлением сопротивления внутри России, а также следствием агрессивной политики путинского режима.

Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечается, что после победы над РФ на поле боя вопрос “полосы безопасности” будет одним из ключевых во время переговоров о будущем сосуществования Украины с северным соседом.

— Украина будет требовать создания демилитаризованной зоны безопасности в приграничных с нашим государством российских регионах, поскольку именно оттуда агрессор наносит массированные обстрелы. События вооруженных выступлений и акций со стороны сил сопротивления внутри РФ приобретают признаки тенденции и дают основания прогнозировать продолжение процесса демилитаризации агрессивной путинской России, — говорится в сообщении ЦНС.

Отметим, что ответственность за события в Белгородской области взяли на себя граждане РФ из РДК — российского добровольческого корпуса и легиона Свобода России.

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Бєлгородська область

Фото: РДК

Белгород, Война в Украине, Россия
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