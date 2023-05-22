Российский добровольческий корпус: что известно о подразделении
22 мая бойцы Русского добровольческого корпуса снова провели операции на территории российских Белгородской и Брянской областей. Там раздались взрывы, а впоследствии появилось обращение легиона к жителям приграничных российских регионов с призывом оставаться дома и не оказывать сопротивление.
Также бойцы РДК сообщили об освобождении населенного пункта в Белгородской области. Там заявили, что Свобода России и РДК “двигаются дальше”.
Ранее 2 марта Российский добровольческий корпус заявил о заходе на территорию Брянской области РФ. Представители корпуса объяснили это тем, что хотели показать соотечественникам, что надежда есть, что россияне с оружием в руках могут бороться с террористическим режимом.
СМИ сообщали, что начались бои на границе между Украиной и Брянской областью. Российские Telegram-каналы утверждают, что это вторжение украинских ДРГ.
Где-то около 12:30 в сети появилось видео, где РДК призывает россиян вставать против террористического путинского режима и признает свою причастность к этим событиям.
Что известно об РДК
Российский добровольческий корпус – это военное подразделение, сформированное в августе 2022 года для защиты Украины от вооруженной агрессии РФ. Входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Корпус сформирован из российских эмигрантов, живущих в Украине и других европейских странах.
В состав РДК входят бывшие военные ВС РФ, сотрудники ФСБ и МВД в прошлом, активисты националистических неформальных движений, разочаровавшихся в идеях “русского мира”.
Несмотря на достаточно высокий уровень медийности, численность формирования неизвестна даже примерно – ни один из бойцов РДК никогда ее не называл.
Их официальный статус непонятен. Однако в РДК уверяют, что готовы с оружием в руках бороться с нынешними российскими властями. Но только после завершения боевых действий в Украине.
Где воевали бойцы РДК
В одном из постов в Telegram-канале РДК пишут, что до образования Российского добровольческого корпуса как самостоятельного подразделения его бойцы в составе других формирований принимали участие в боях за Бучу, Ирпень, Мощун, Горенку.
Они воевали в Киевской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.
Символика и идеология
На эмблеме флага РДК используется стилизованная спайка военизированной молодежной организации Белая идея, созданной в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым.
Кроме официального символа РДК, используется флаг Украины.
Участники Российского добровольческого корпуса имеют определенную идеологию. Они придерживаются принципа непримиримости, отказываясь от любых форм сотрудничества с путинской властью и людьми за рубежом, которые поддерживают агрессию РФ.
По их мнению, диктатор Владимир Путин и его приспешники уничтожают россиян как этнос.
В декабре 2022 года РДК получил в дар и как наследство флаг (марковских белогвардейских частей) военного объединения Русский доброволец, основатели и участники которого воевали на стороне Украины.
Фото: Российский добровольчий корпус