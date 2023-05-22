Российский добровольческий корпус: что известно о подразделении

22 мая бойцы Русского добровольческого корпуса снова провели операции на территории российских Белгородской и Брянской областей. Там раздались взрывы, а впоследствии появилось обращение легиона к жителям приграничных российских регионов с призывом оставаться дома и не оказывать сопротивление.

Также бойцы РДК сообщили об освобождении населенного пункта в Белгородской области. Там заявили, что Свобода России и РДК “двигаются дальше”.

Ранее 2 марта Российский добровольческий корпус заявил о заходе на территорию Брянской области РФ. Представители корпуса объяснили это тем, что хотели показать соотечественникам, что надежда есть, что россияне с оружием в руках могут бороться с террористическим режимом.

СМИ сообщали, что начались бои на границе между Украиной и Брянской областью. Российские Telegram-каналы утверждают, что это вторжение украинских ДРГ.

Где-то около 12:30 в сети появилось видео, где РДК призывает россиян вставать против террористического путинского режима и признает свою причастность к этим событиям.

Что известно об РДК

Российский добровольческий корпус – это военное подразделение, сформированное в августе 2022 года для защиты Украины от вооруженной агрессии РФ. Входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Корпус сформирован из российских эмигрантов, живущих в Украине и других европейских странах.

В состав РДК входят бывшие военные ВС РФ, сотрудники ФСБ и МВД в прошлом, активисты националистических неформальных движений, разочаровавшихся в идеях “русского мира”.

Несмотря на достаточно высокий уровень медийности, численность формирования неизвестна даже примерно – ни один из бойцов РДК никогда ее не называл.

Их официальный статус непонятен. Однако в РДК уверяют, что готовы с оружием в руках бороться с нынешними российскими властями. Но только после завершения боевых действий в Украине.

Где воевали бойцы РДК

В одном из постов в Telegram-канале РДК пишут, что до образования Российского добровольческого корпуса как самостоятельного подразделения его бойцы в составе других формирований принимали участие в боях за Бучу, Ирпень, Мощун, Горенку.

Они воевали в Киевской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Символика и идеология

На эмблеме флага РДК используется стилизованная спайка военизированной молодежной организации Белая идея, созданной в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым.

Кроме официального символа РДК, используется флаг Украины.

Участники Российского добровольческого корпуса имеют определенную идеологию. Они придерживаются принципа непримиримости, отказываясь от любых форм сотрудничества с путинской властью и людьми за рубежом, которые поддерживают агрессию РФ.

По их мнению, диктатор Владимир Путин и его приспешники уничтожают россиян как этнос.

В декабре 2022 года РДК получил в дар и как наследство флаг (марковских белогвардейских частей) военного объединения Русский доброволец, основатели и участники которого воевали на стороне Украины.

Фото: Российский добровольчий корпус

Источник : Свобода слова

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.