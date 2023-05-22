В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно
Сегодня утром в Москве люксовый автомобиль Aurus, который закреплен за патриархом Российской православной церкви Кириллом, попал в ДТП.
Об этом сообщают российские СМИ и пропагандистские Telegram-каналы.
ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка в центре Москвы. Авто патриарха РПЦ врезалось в выезжавшее из переулка Volvo.
По информации пропагандистских СМИ, в результате ДТП пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.
Канал независимых журналистов ASTRA опубликовал фото и видео с места происшествия.
Кто находился в автомобиле Aurus пока не сообщается. Комментариев от российских властей нет.
Глава РПЦ Кирилл открыто поддерживает войну в Украине и “благословляет” российских военных на уничтожение украинских городов и убийства людей.
26 апреля стало известно, что Чехия ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла.