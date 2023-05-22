В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно

Сегодня утром в Москве люксовый автомобиль Aurus, который закреплен за патриархом Российской православной церкви Кириллом, попал в ДТП.

Об этом сообщают российские СМИ и пропагандистские Telegram-каналы.

ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка в центре Москвы. Авто патриарха РПЦ врезалось в выезжавшее из переулка Volvo.

По информации пропагандистских СМИ, в результате ДТП пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Канал независимых журналистов ASTRA опубликовал фото и видео с места происшествия.

Кто находился в автомобиле Aurus пока не сообщается. Комментариев от российских властей нет.

Глава РПЦ Кирилл открыто поддерживает войну в Украине и “благословляет” российских военных на уничтожение украинских городов и убийства людей.

26 апреля стало известно, что Чехия ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла.

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