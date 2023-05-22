Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Россия
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно

Путін і патріарх Кирил
Фото: Getty Images

Сегодня утром в Москве люксовый автомобиль Aurus, который закреплен за патриархом Российской православной церкви Кириллом, попал в ДТП.

Об этом сообщают российские СМИ и пропагандистские Telegram-каналы.

ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка в центре Москвы. Авто патриарха РПЦ врезалось в выезжавшее из переулка Volvo.

По информации пропагандистских СМИ, в результате ДТП пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Канал независимых журналистов ASTRA опубликовал фото и видео с места происшествия.

Кто находился в автомобиле Aurus пока не сообщается. Комментариев от российских властей нет.

Читайте также
Папа Римский заявил о необходимости встретиться с патриархом Кириллом
Папа римський Франциск

Глава РПЦ Кирилл открыто поддерживает войну в Украине и “благословляет” российских военных на уничтожение украинских городов и убийства людей.

26 апреля стало известно, что Чехия ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла.

ДТП, Москва, Патріарх Кирил, РПЦ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Авария не только в Крыму: в Мариуполе фура оккупантов влетела в разрушенный дом
Аварія в Маріуполі 18 травня 2023
Горит возле завода Москвич: в РФ снова вспыхнул пожар
Пожежа в РФ
Взрыв и пожар в ТЦ Перекресток в Москве: что известно
В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно
В центре Москвы вспыхнул пожар в гостинице Интерконтиненталь
В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно
В разведке считают, что в параде 9 мая участвовал ненастоящий Путин
путін на параді у москві
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
В Москве авто патриарха РПЦ Кирилла попало в ДТП: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь