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Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

Папа Римский заявил о необходимости встретиться с патриархом Кириллом

Папа римський Франциск
Фото: Getty Images

Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы провести встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом.

Об этом сообщает польское информационное агентство PAP.

Понтифик заявил, что это необходимо сделать, так как их встреча не состоялась из-за российского вторжения в Украину.

– Я общался с Патриархом Кириллом только один раз с начала войны, 40 минут в Zoom, – заявил Франциск.

Франциск заявил, что общается с главой РПЦ через митрополита Антония, являющегося новым главой “отдела внешних церковных связей Московского патриархата”.

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Источник: PAP

Папа Римський, Патріарх Кирил, РПЦ
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