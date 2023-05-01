Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Папа Римский заявил о необходимости встретиться с патриархом Кириллом
Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы провести встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом.
Об этом сообщает польское информационное агентство PAP.
Понтифик заявил, что это необходимо сделать, так как их встреча не состоялась из-за российского вторжения в Украину.
– Я общался с Патриархом Кириллом только один раз с начала войны, 40 минут в Zoom, – заявил Франциск.
Франциск заявил, что общается с главой РПЦ через митрополита Антония, являющегося новым главой “отдела внешних церковных связей Московского патриархата”.
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Источник: PAP
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