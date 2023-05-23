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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Бойцы РДК окапываются на Белгородщине и продолжают освобождение области

Бойцы РДК окапываются на Белгородщине и продолжают освобождение области

Бойцы РДК и Легиона окапываются на территории Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный журналист Андрей Цаплиено.

— Российский пограничный пункт в Грайвороне теперь украшен надписью “Привет из Бахмута”. Легкий и непринужденный прорыв российской границы выглядит как троллинг оккупантов, — написал он на своей странице в соцсети.

В то же время пропагандисты пишут, что с территории Украины в область зашли еще несколько ДРГ. Напомним, что эту информацию не подтверждают власти Украины.

В своем Telegram-канале добровольцы отмечают, что они не встретили почти никакого сопротивления со стороны силовиков

— Доброе утро всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше, – говорится в их Telegram-канале.

По словам повстанцев, в Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но “преимущественно происходит стихийный побег”.

Напомним, что со вчера, 22 мая, РДК и Легион “Свобода России” проводят операцию на территории РФ.

Белгород, Россия
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