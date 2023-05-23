РДК и легион Свобода России проводят операцию на территории РФ: что известно

22 мая, 23:50

Военный эксперт прокомментировал события в Белгородской области РФ

Российская государственная граница очень плохо охраняется. Граждане РФ хотят другого будущего своей стране, которая не будет вести агрессивные имперские войны против соседних государств.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.