Президент США Дональд Трамп заявил, что “с радостью примет” российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году в Майами, если они захотят туда поехать.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает CNN.

Трамп хотел бы видеть на саммите G20 Путина и Си

– Это интересный вопрос – я был бы рад, если бы они захотели. Я имею в виду, что они могут быть наблюдателями. Они будут наблюдателями. Я не уверен, что они хотят быть наблюдателями, – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Как пишет Bloomberg, Трамп планирует провести следующий саммит G20 в своем курортном комплексе Дорал на юге Флориды. Он планирует сократить список участников и сосредоточить переговоры на экономике.

По словам Трампа, саммит состоится в “одном из самых красивых городов нашей страны, прекрасном Майами”.

По словам представителя Белого дома на условиях анонимности, темой саммита, который запланирован на 14-15 декабря 2026 года, будет Рост через дерегуляцию, энергетическую достаточность и инновации.

Источник сказал, что США упростят формат саммита, чтобы сократить список участников, который в последние годы стал слишком большим, с целью привести встречу в соответствие с учредительными целями Большой двадцатки по росту и финансовой стабильности.

G-20 состоит из 19 стран, ЕС и Африканского союза. Другие страны, такие как Испания и Нидерланды, часто участвовали в качестве гостей. Блок включает основных торговых партнеров США, в частности, Китай, Мексику, Канаду, Германию, Японию, Южную Корею, Индию и Великобританию.

Россия и Китай являются членами G20, но после полномасштабного вторжения России в Украину Путин пропустил саммит 2023-го в Нью-Дели и встречу 2024 года в Рио-де-Жанейро, отправив вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. Си Цзиньпин посетил саммит прошлого года в Бразилии.

Трамп также заявил, что не будет участвовать в саммите G-20 в Йоханнесбурге (Южная Африка) в этом году. Трамп выражал недовольство земельной политикой Южной Африки, утверждая, что она дискриминирует белокожих африканеров – обвинение, которое правительство страны отрицает.

