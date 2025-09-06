Президент США Дональд Трамп заявив, що “радо прийме” російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміті G20 у 2026 році в Маямі, якщо вони захочуть туди поїхати.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, передає CNN.

Трамп хотів би бачити на саміті G20 Путіна і Сі

– Це цікаве питання — я був би радий, якби вони захотіли. Я маю на увазі, що вони можуть бути спостерігачами. Вони будуть спостерігачами. Я не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами, — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Як пише Bloomberg, Трамп планує провести наступний саміт G20 у своєму курортному комплексі Дорал на півдні Флориди. Він планує скоротити список учасників і зосередити переговори на економіці.

За словами Трампа, саміт відбудеться і “одному з найкрасивіших міст нашої країни, прекрасному Маямі”.

За словами представника Білого дому на умовах анонімності, темою саміту, який запланований на 14-15 грудня 2026 року, буде Зростання через дерегуляцію, енергетичну достатність та інновації.

Джерело сказало, що США спростять формат саміту, щоб скоротити список учасників, який в останні роки став надто великим, з метою привести зустріч у відповідність до засновницьких цілей G-20 щодо зростання та фінансової стабільності.

G-20 складається з 19 країн, ЄС та Африканського союзу. Інші країни, такі як Іспанія та Нідерланди, часто брали участь як гості. Блок включає основних торговельних партнерів США, зокрема Китай, Мексику, Канаду, Німеччину, Японію, Південну Корею, Індію та Велику Британію.

Росія і Китай є членами G20, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін пропустив саміт 2023 року в Нью-Делі і зустріч 2024 року в Ріо-де-Жанейро, відправивши замість себе главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Сі Цзіньпін відвідав саміт минулого року у Бразилії.

Трамп також заявив, що не братиме участі в цьогорічному саміті G-20 в Йоганнесбурзі (Південна Африка). Трамп висловлював незадоволення земельною політикою Південної Африки, стверджуючи, що вона дискримінує білошкірих африканерів — звинувачення, яке уряд країни заперечує.

