В США представили законопроект о стратегическом партнерстве с Украиной в сфере дронов
- В США зарегистрировали двухпартийный законопроект Strategic Unmanned Systems Partnership Act, предусматривающий создание совместной рабочей группы для разработки, быстрой поставки дронов и наземных роботов.
- Инициатива не только усилит оборонное партнерство и защиту украинской инфраструктуры, но и позволит создать новые рабочие места в американской экономике.
В Соединенных Штатах Америки представили законопроект об усилении оборонного сотрудничества и стратегического партнерства с Украиной в сфере беспилотных систем.
Об этом говорится в сообщении американского конгрессмена Майкла Маккола.
Законопроект о стратегическом партнерстве США с Украиной
Как сообщается в сообщении, двухпартийный законопроект, направленный на укрепление оборонного партнерства между США и Украиной, представила 30 июня группа конгрессменов под руководством Майкла Маккола и Марси Каптур.
Согласно законопроекту Strategic Unmanned Systems Partnership Act, США и Украина планируют создать совместную рабочую группу.
В нее войдут представители Пентагона, ВСУ и других ведомств, координирующих совместную разработку, выпуск и оперативную передачу дронов, наземных роботов, а также систем противодействия российским беспилотникам.
– Украина стала лабораторией современной войны, где испытываются дроны и другие беспилотные системы. Мы должны быть готовы строить и применять технологии, определяющие будущее войны, – сказал Маккол.
Совторник законопроекта Марси Каптур подчеркнула, что эта законодательная инициатива позволит открыть новые рабочие места в США.
По словам авторов инициативы, в Сенате уже есть подобный документ. Его ранее внесли сенаторы Джеки Розен и Майк Раундс.
Как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, к действующей коалиции или договоренностям о дронах уже присоединились 15 государств-членов НАТО и еще 12 стран, которые туда не входят.
После того, как 9 июня Украина и Латвия заключили первое соглашение Drone Deal, Министерство иностранных дел сообщило о расширении этой инициативы.
Уже на следующий день, 10 июня, в МИД отметили, что продолжаются переговоры об аналогичном сотрудничестве со многими другими европейскими партнерами, а также непосредственно на уровне всего Европейского Союза.
Программа Drone Deal является долгосрочной инициативой сотрудничества Украины со странами-партнерами. Она предусматривает обмен опытом и помощь для эффективной защиты гражданской и критической инфраструктуры от массированных воздушных ударов.