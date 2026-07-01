В Соединенных Штатах Америки представили законопроект об усилении оборонного сотрудничества и стратегического партнерства с Украиной в сфере беспилотных систем.

Об этом говорится в сообщении американского конгрессмена Майкла Маккола.

Законопроект о стратегическом партнерстве США с Украиной

Как сообщается в сообщении, двухпартийный законопроект, направленный на укрепление оборонного партнерства между США и Украиной, представила 30 июня группа конгрессменов под руководством Майкла Маккола и Марси Каптур.

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Согласно законопроекту Strategic Unmanned Systems Partnership Act, США и Украина планируют создать совместную рабочую группу.

В нее войдут представители Пентагона, ВСУ и других ведомств, координирующих совместную разработку, выпуск и оперативную передачу дронов, наземных роботов, а также систем противодействия российским беспилотникам.

– Украина стала лабораторией современной войны, где испытываются дроны и другие беспилотные системы. Мы должны быть готовы строить и применять технологии, определяющие будущее войны, – сказал Маккол.

Совторник законопроекта Марси Каптур подчеркнула, что эта законодательная инициатива позволит открыть новые рабочие места в США.

По словам авторов инициативы, в Сенате уже есть подобный документ. Его ранее внесли сенаторы Джеки Розен и Майк Раундс.

Как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, к действующей коалиции или договоренностям о дронах уже присоединились 15 государств-членов НАТО и еще 12 стран, которые туда не входят.

После того, как 9 июня Украина и Латвия заключили первое соглашение Drone Deal, Министерство иностранных дел сообщило о расширении этой инициативы.

Уже на следующий день, 10 июня, в МИД отметили, что продолжаются переговоры об аналогичном сотрудничестве со многими другими европейскими партнерами, а также непосредственно на уровне всего Европейского Союза.

Программа Drone Deal является долгосрочной инициативой сотрудничества Украины со странами-партнерами. Она предусматривает обмен опытом и помощь для эффективной защиты гражданской и критической инфраструктуры от массированных воздушных ударов.

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