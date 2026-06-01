Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится заключить с Соединенными Штатами Drone Deal — масштабное соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников и оборонных технологий.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью программе Face the Nation на CBS News.

Зеленский о Drone Deal с США

По словам президента, Украина предлагала Вашингтону заключить первую двустороннюю Drone Deal.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что американская сторона выражала интерес к тестированию украинских беспилотных систем разного типа — воздушных, наземных и морских.

— Мы хотели заключить первую Drone Deal с Соединенными Штатами. США хотели протестировать все типы наших дронов. Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море. Но мы до сих пор не имеем двусторонней Drone Deal — большого рамочного документа, — сказал президент.

Зеленский добавил, что ожидает поддержки со стороны президента США Дональда Трампа для запуска такого формата сотрудничества.

— Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал “да”, — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина уже имеет подобные договоренности с отдельными странами Европы и Ближнего Востока, а также готовит новое соглашение с Европейским Союзом.

Что известно о Drone Deal

Drone Deal — это формат долгосрочного оборонного сотрудничества, который Украина предлагает международным партнерам для совместного развития военных технологий, производства вооружения и обмена опытом.

По замыслу украинской стороны, такая модель сочетает производство и поставки дронов, ракет, боеприпасов, интеграцию украинских технологий с системами союзников, а также технологический обмен.

Ключевая идея Drone Deal заключается во взаимном обмене возможностями: Украина может предложить партнерам собственные разработки и практический опыт современной войны, тогда как союзники — доступ к передовым технологиям и решениям в сфере противовоздушной обороны.

Также концепция предусматривает создание более широкой системы защиты, которая включает беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и компоненты ПВО. Речь идет не только о поставках оружия, но и о совместном создании новых оборонных решений.

Одним из первых партнеров, которому Украина предложила такой формат сотрудничества, стали Соединенные Штаты.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина и Европейский Союз договорились активизировать работу над форматом Drone Deal.

По словам главы государства, соответствующей договоренности удалось достичь во время переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Тогда Зеленский заявлял, что стороны также обсудили европейский пакет поддержки и график первого транша для реализации совместных проектов в сфере дронов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.