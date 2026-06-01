Зеленский о подписании Drone Deal с США: Для этого нужно, чтобы Трамп сказал “да”
- Украина стремится заключить с США отдельную Drone Deal.
- США интересовались тестированием украинских беспилотных систем.
- Зеленский назвал потенциальное сотрудничество сильнейшим в мире.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится заключить с Соединенными Штатами Drone Deal — масштабное соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников и оборонных технологий.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью программе Face the Nation на CBS News.
Зеленский о Drone Deal с США
По словам президента, Украина предлагала Вашингтону заключить первую двустороннюю Drone Deal.
Зеленский отметил, что американская сторона выражала интерес к тестированию украинских беспилотных систем разного типа — воздушных, наземных и морских.
— Мы хотели заключить первую Drone Deal с Соединенными Штатами. США хотели протестировать все типы наших дронов. Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море. Но мы до сих пор не имеем двусторонней Drone Deal — большого рамочного документа, — сказал президент.
Зеленский добавил, что ожидает поддержки со стороны президента США Дональда Трампа для запуска такого формата сотрудничества.
— Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал “да”, — подчеркнул Зеленский.
В то же время глава государства подчеркнул, что Украина уже имеет подобные договоренности с отдельными странами Европы и Ближнего Востока, а также готовит новое соглашение с Европейским Союзом.
Что известно о Drone Deal
Drone Deal — это формат долгосрочного оборонного сотрудничества, который Украина предлагает международным партнерам для совместного развития военных технологий, производства вооружения и обмена опытом.
По замыслу украинской стороны, такая модель сочетает производство и поставки дронов, ракет, боеприпасов, интеграцию украинских технологий с системами союзников, а также технологический обмен.
Ключевая идея Drone Deal заключается во взаимном обмене возможностями: Украина может предложить партнерам собственные разработки и практический опыт современной войны, тогда как союзники — доступ к передовым технологиям и решениям в сфере противовоздушной обороны.
Также концепция предусматривает создание более широкой системы защиты, которая включает беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и компоненты ПВО. Речь идет не только о поставках оружия, но и о совместном создании новых оборонных решений.
Одним из первых партнеров, которому Украина предложила такой формат сотрудничества, стали Соединенные Штаты.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина и Европейский Союз договорились активизировать работу над форматом Drone Deal.
По словам главы государства, соответствующей договоренности удалось достичь во время переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Тогда Зеленский заявлял, что стороны также обсудили европейский пакет поддержки и график первого транша для реализации совместных проектов в сфере дронов.